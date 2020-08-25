كورونا.. 4 وفيات في ليبيا و232 إصابة بقطر

ليبيا ـ قطر / الخليج 365

أعلنت ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت قطر 232 إصابة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض (حكومي)، بتسجيل 4 وفيات، و272 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 16 مريضا.

وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11.281، منها 203 وفيات، و1.112 حالة تعاف.

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وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 232 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 219 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 117.498، منها 194 وفاة، و114.318 حالة تعاف.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 23 مليونا و951 ألفا، توفي منهم أكثر من 820 ألفا، وتعافى ما يزيد على 16 مليونا و470 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.