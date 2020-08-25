اليمن.. قوات موالية للإمارات تشن حملة اعتقالات في عدن

عدن / الخليج 365

أفادت مؤسسة حقوقية يمنية، الثلاثاء، بأن قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، نفذت حملة اعتقالات بحق قيادات سلفية في محافظة عدن، جنوبي البلاد.

وقالت رئيسة مؤسسة "دفاع" للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري، عبر صفحتها على تويتر: "حملة مداهمات واعتقالات يقودها المدعو أبو زرعة المحرمي، طالت قيادات سلفية وعناصر للمقاومة من أبناء عدن".

وأبو زرعة المحرمي، قائد ألوية العمالقة في الساحل الغربي (موالية للإمارات)، وسبق أن تم إعفاؤه من منصبه عقب إعلان الهدنة الأممية بالحديدة في ديسمبر/ كانون الأول 2018، واستبداله بالعميد علي سالم الحسني، إلا أنه عاد لقيادة الألوية قبل حوالي 3 أشهر (دون معرفة حيثيات قرار عودته وممن صدر).

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وأضافت الصراري، أن الاعتقالات طالت بعض القيادات في الساحل الغربي من أبناء عدن، وهم: "سند أحمد غانم، رياض سعيد محمد، خالد عبد العزيز، وشخصين آخرين أحدهما يدعى ميار، والآخر ملقب بالعنتري".

وأشارت إلى أنه تم اقتياد هؤلاء المعتقلين إلى معسكر الجلاء (مقر قوات الدعم والإسناد) بمديرية البريقة، شمالي عدن.

وذكرت أن الاعتقالات هذه جاءت عقب الاشتباكات التي شهدتها مدينة المنصورة بمحافظة عدن، بين قوات موالية للمجلس الانتقالي، وسلفيين، فجر الإثنين.



وتشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، كثيرا من الحوادث الأمنية والاغتيالات عقب إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية في أبريل/ نيسان الماضي، قبل أن يتخلى عن ذلك، فور إعلان التحالف العربي آلية تسريع لاتفاق الرياض أواخر يوليو/ تموز المنصرم.

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