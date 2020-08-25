دبلوماسي بريطاني: الحوثيون رفضوا عرضا لوقف إطلاق النار باليمن

عزيز الأحمدي / الخليج 365

كشفت بريطانيا، الثلاثاء، عن رفض جماعة الحوثي اليمنية، عرضا من التحالف العربي لوقف إطلاق النار في البلاد.

جاء ذلك وفق تغريدة للسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، عبر حسابه على تويتر.

وقال آرون، "المملكة المتحدة تدين بشدة العمليات العسكرية في مأرب (شرق) وتُحمل الحوثيين مسؤولية استمرار الحرب التي تسببت بمقتل آلاف اليمنيين بلا مبرر".

وأضاف: "عرض التحالف العربي (تقوده السعودية وداعم للحكومة الشرعية) وقفا لإطلاق النار لكن الحوثيين رفضوه"، دون تفاصيل أكثر.

كما دعا السفير البريطاني، الحوثيين إلى "الوقف الفوري لهجومهم غير الإنساني في مأرب (شرق)، والتعامل بجدية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة (مارتن غريفيث)".

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ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين، كما لم تصدر الجماعة أية إفادات بشأن ما أورده السفير البريطاني لدى اليمن حتى الساعة 17:40 ت.غ.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد صالح القطيبي، نائب مدير المركز الإعلامي للجيش اليمني، للأناضول، بمقتل 17 مسلحا من جماعة الحوثي في غارات جوية شنها التحالف العربي في محافظة مأرب.

وأوضح القطيبي أن طيران التحالف شن 7 غارات خلال الساعات الماضية، في مديرية مجزر بمحافظة مأرب، ما أدى إلى مقتل 17 حوثيا على الأقل وتدمير 6 عربات عسكرية محملة بأسلحة ومسلحين تابعة للحوثيون.

وتشهد محافظة مأرب قتالا، ازدادت ضراوته في الأسابيع الماضية، وسط محاولات مستمرة للحوثيين التقدم باتجاه مركز المحافظة، الذي يحتضن مقر وزارة الدفاع اليمنية.

وللعام السادس، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.