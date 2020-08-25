لبنان.. "تيكا" تبدأ أعمال إعادة تأهيل المستشفى التركي بصيدا

وسيم سيف الدين/الاناضول

أعلنت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، الثلاثاء، بدء أعمال إعادة تأهيل وتشغيل المستشفى التركي في مدينة صيدا اللبنانية.

وأوضح منسق "تيكا" في بيروت أورهان أيدن، للأناضول، بدء أعمال الصيانة والتجديد لكافة المعدات الطبية في المستشفى التركي بصيدا (جنوب)، تمهيدا لتشغيله بعد نحو شهرين.

وأضاف أيدن أن المستشفى التركي بصيدا، سيتم افتتاحه عقب نحو 10 سنوات على التوقف عن الخدمة، لظروف مختلفة تخص الجانب اللبناني.

وتبرعت تركيا ببناء مستشفى للحروق في مدينة صيدا، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، وتم الانتهاء من بنائه في العام 2010، إلا أنه لم يتم استكمال تجهيزات تشغيله.

Advertisements

وعقب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الجاري، أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإسراع في افتتاح مستشفى للطوارئ والحروق في صيدا، جنوبي لبنان.

وفي 13 أغسطس الجاري، أجرى رئيس مجلس الصحة في الرئاسة التركية سركان طوبال أوغلو، جولة تفقدية برفقة وفد تركي في صيدا، ضمن جهود أنقرة لمساعدة بيروت على تجاوز محنة انفجار المرفأ.

وقال أوغلو آنذاك إن "الرئيس أردوغان مستاء من بقاء المستشفى الذي تأسس عام 2010 مغلقاً حتى الآن بعد التفجير الذي هزّ بيروت، وأمر بالإسراع في افتتاحه".

ويأتي التجهيز لافتتاح المستشفى التركي بصيدا، ضمن حزمة مساعدات قدمتها تركيا إلى لبنان، عقب انفجار مرفأ العاصمة الذي أودى بحياة 182 شخصا وأكثر من 6 آلاف جريح، بخلاف دمار هائل بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ويزيد انفجار المرفأ أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.