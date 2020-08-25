النصر يدك حصون العدالة بسداسية

ودَّع العدالة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بسيناريو حزين أمام النصر؛ وذلك بعد أن خسر بنتيجة كبيرة، قوامها 6/ 1، في ختام الجولة الـ27 من الدوري، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وبهذه النتيجة تمسك النصر بالوصافة برصيد 57 نقطة، ولا يزال ينتظر تعثر الهلال حتى يقتنص الصدارة.