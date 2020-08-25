الهلال يهزم الفيصلي بهدفين

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حقق الهلال اليوم فوزاً صعباً على فريق الفيصلي في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وانتهت المباراة بفوز الهلال بهدفين نظيفين سجلهما الللعب بافيتمبي جونيز في الدقيقة 82، واللاعب عمر خربين في الدقيقة 95 من عمر المباراة.
بهذا الفوز حافظ الهلال على فرصه الضخمة في التتويج بلقب الدوري بعدما رفع الفارق النقطي بينه وبين منافسه النصر لتسع نقاط قبل مباراة المنافس الليلة.
ويتبقى جولتان فقط على نهاية الدوري السعودي؛ إذ يحتاج الهلال فقط للفوز في مباراة واحدة لتكون عنواناً لتتويجه باللقب.
بتلك النتيجة رفع الهلال رصيده للنقطة 63، فيما بقي رصيد الفيصلي عند النقطة 42.
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