اخبار الخليج

الهلال يهزم الفيصلي بهدفين

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

حقق الهلال اليوم فوزاً صعباً على فريق الفيصلي في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير للمحترفين.

وانتهت المباراة بفوز الهلال بهدفين نظيفين سجلهما الللعب بافيتمبي جونيز في الدقيقة 82، واللاعب عمر خربين في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

بهذا الفوز حافظ الهلال على فرصه الضخمة في التتويج بلقب الدوري بعدما رفع الفارق النقطي بينه وبين منافسه النصر لتسع نقاط قبل مباراة المنافس الليلة.

ويتبقى جولتان فقط على نهاية الدوري السعودي؛ إذ يحتاج الهلال فقط للفوز في مباراة واحدة لتكون عنواناً لتتويجه باللقب.

بتلك النتيجة رفع الهلال رصيده للنقطة 63، فيما بقي رصيد الفيصلي عند النقطة 42.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يهزم الفيصلي بهدفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا