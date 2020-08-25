وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بينبع

أتاحت الهيئة الملكية بينبع، عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس؛ للعمل بمستشفى الهيئة وبرنامج الخدمات الصحية لها.
وأوضحت أن الوظائف بمسمى ” مسجل – طوارئ، طبيب طوارئ، أخصائي صحة الأسنان، ممرض مسجل ” ، مشترطة أن يكون المتقدم لديه خبرة ويجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
يشار إلى أن التقدم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب، وذلك عبر الرابط التالي هنـــــــــــا
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