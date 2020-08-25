وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بينبع

أتاحت الهيئة الملكية بينبع، عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس؛ للعمل بمستشفى الهيئة وبرنامج الخدمات الصحية لها.

وأوضحت أن الوظائف بمسمى ” مسجل – طوارئ، طبيب طوارئ، أخصائي صحة الأسنان، ممرض مسجل ” ، مشترطة أن يكون المتقدم لديه خبرة ويجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

يشار إلى أن التقدم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب، وذلك عبر الرابط التالي هنـــــــــــا