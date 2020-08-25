شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في بكين: الصين تشترط فحص الحمض النووي والعزل الصحي للقادمين إليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت السفارة السعودية في العاصمة الصينية بكين على المواطنين المتجهين إلى الصين، ضرورة الحصول على فحص الحمض النووي الذي يثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد،التزاماً بالتعليمات الصادرة من السلطات الصينية المختصة.

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وأوضحت أن السلطات الصينية تفرض حجرا صحيا مدته 14 يوما في فنادق يتم تخصيصها لهذا الغرض وعلى نفقة القادمين، ولا يمكن تغيير الفندق الذي تم تحديده قبل انقضاء مدة الحجر، كما أن بعض الفنادق لا تقبل السداد إلا نقدا.