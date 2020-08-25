البحرين: 3 مراسيم بإعادة تنظيم ديوان رئيس الوزراء وديوان الخدمة المدنية ونقل إدارة الحرف إلى "الثقافة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، مرسوم رقم (53) لسنة 2020 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء، ووفقا لصحيفة الوطن البحرينية، جاء فيه: المادة الأولى: يُعاد تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء وذلك على النحو الآتي: رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه: أولاً: رئيس المراسم والتشريفات (بدرجة وكيل)، وتتبعه: 1- إدارة المراسم 2- إدارة التشريفات ثانياً: السكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء ثالثاً: إدارة المواد والتجهيزات رابعاً: وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه: 1- منسق عام للشئون الفنية 2- الوكيل المساعد للشئون الصحفية والإعلامية، وتتبعه: أ- إدارة الشئون الصحفية ب- إدارة الشئون الإعلامية ج- إدارة العلاقات وخدمة المجتمع 3- الوكيل المساعد للدراسات والسياسات، وتتبعه: Advertisements أ- إدارة الدراسات والبحوث ب- إدارة البرامج الحكومية والتنمية المستدامة 4 - الوكيل المساعد للمعلومات وأفضل الممارسات، وتتبعه: أ- إدارة المعلومات ب- إدارة الحوكمة وأفضل الممارسات الحكومية 5- الوكيل المساعد للمساندة الإدارية والخدمات، وتتبعه: أ- إدارة التنسيق والمتابعة ب- إدارة الخدمات ج- إدارة الالتماسات والتظلمات 6- الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية، وتتبعه: أ- إدارة الموارد البشرية ب- إدارة الموارد المالية المادة الثانية: يُلغى المرسوم رقم (46) لسنة 2006 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرس

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