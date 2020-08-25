شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الأردن بالقاهرة: القمة الثلاثية تناولت الوضع العربى الراهن وتحديات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير على العايد سفير الأردن بالقاهرة، إن القمة الثلاثية التى جمعت مصر والأردن والعراق، مهمة من حيث الأحداث الجارية فى المنطقة العربية، مضيفًا أن القمة الثلاثية تناولت القضايا والملفات التى تمر بها المنطقة والعالم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن القمة تناولت الوضع العربى الراهن والتحديات التى تمر بها المنطقة، مؤكدا أن هناك علاقات دورية بين مدراء المخابرات فى مصر والأردن والعراق.

وتابع، أن الجسر العربى من أكبر الشراكات الناجحة فى التعاون بين الدول الثلاثة، وهناك مشروعات بينهم فى الربط الكهربائى، والسكرتارية التنفيذية التى تم تشكيلها فى القمة ستتابع تنفيذ قرارات القادة الثلاثة، مضيفا أن هناك توحيدا بين الدول والقضايا التى تمر بالمنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأوضح أن العراق ترغب فى الاستفادة من الخبرة المصرية والأردنية فى مشروع الربط الكهربائى.