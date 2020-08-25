شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الأردن بالقاهرة: القمة الثلاثية تناولت الوضع العربى الراهن وتحديات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن القمة تناولت الوضع العربى الراهن والتحديات التى تمر بها المنطقة، مؤكدا أن هناك علاقات دورية بين مدراء المخابرات فى مصر والأردن والعراق.
وتابع، أن الجسر العربى من أكبر الشراكات الناجحة فى التعاون بين الدول الثلاثة، وهناك مشروعات بينهم فى الربط الكهربائى، والسكرتارية التنفيذية التى تم تشكيلها فى القمة ستتابع تنفيذ قرارات القادة الثلاثة، مضيفا أن هناك توحيدا بين الدول والقضايا التى تمر بالمنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأوضح أن العراق ترغب فى الاستفادة من الخبرة المصرية والأردنية فى مشروع الربط الكهربائى.
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