شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت يدعو لزيادة الاستثمارات مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد جاسم الصقر، عن أمله فى زيادة الاستثمارات مع مصر، وأكد أن البلدين يتمتعان بالعوامل اللازمة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، حيث إن الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين تحتم بذل مزيد من الجهود في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بحسب صيحفة القبس الكويتية.

جاء ذلك خلال استقباله السفير المصرى لدى دولة الكويت طارق القوني، اليوم، الثلاثاء، لافتا إلى أن مصر تعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة الكويت، إذ تحتل المركز الـ15 كأفضل بلد مستورد والمركز الـ18 كأفضل بلد مصدر، علاوةً على وجود استثمارات كويتية استراتيجية في مصر، بحسب صحفة القبس الكويتية..

وحضر اللقاء مدير عام الغرفة رباح عبد الرحمن الرباح، وتناول اللقاء تاريخ العلاقات الاقتصادية المميزة بين مصر والكويت، وفي ختام حديثه أكد الصقر أن الغرفة على أتم الاستعداد لتقديم كل خدماتها للتوصل إلى نتائج إيجابية بين البلدين الشقيقين.

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من جانبه، أعرب القوني عن سعادته لزيارة الغرفة، مثمناً جهودها الكبيرة في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرصه على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، بهدف ترسيخ وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال في الجانبين من خلال شراكات استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية جديدة.

كما أكد السفير المصرى حرصه للاستماع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص الكويتي حول كيفية زيادة حجم الاستثمارات في المجالات التجارية والاقتصادية.

وفي نهاية اللقاء تقدم السفير المصري بالشكر والامتنان لغرفة تجارة وصناعة الكويت على حفاوة الاستقبال، وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال، والدور الذي تلعبه في تحقيق الأهداف المشتركة بين الكويت ومصر.