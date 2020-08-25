شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تسجيل 71 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، فيما تم شفاء 19 حالة. وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان اليوم الثلاثاء، عن التقرير الوبائي ليوم الأحد الماضي - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 68 إصابة في الخرطوم، و 3 إصابات في الولاية الشمالية، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 683 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 12 ألفا و 974 حالات، بينها 819 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6557 شخصا. وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والإبلاغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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