شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام»: انتهاء استقبال الطلبة المستجدين بدورة تأهيل «الفرد الأساسي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أنهت مدن تدريب الأمن العام، في كل من (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والقصيم)، اليوم، استقبال الطلبة المستجدين من الدفعة الأولى في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي بالأمن العام.

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وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أن إجراءات استقبال الطلبة استمرت لمدة ثلاثة أيام، وسط تطبيق محكم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث يدخل الطالب وفق البروتوكولات الصحية حتى ينتهي من الإجراءات الداخلية لإدارة القبول والتسجيل، ثم بعد ذلك يتم تسليم الطلبة للقسم المختص وهو قسم التدريب العسكري.

وبلغ عدد الطلبة الملتحقين بالدروة في مدن التدريب الخمس 5000 طالب، سيتلقون خلالها المهارات الأمنية اللازمة لينضموا بعدها لزملائهم رجال الأمن لخدمة الدين ثم الملك والوطن.