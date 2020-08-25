شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تؤكد: عدم الالتزام بالمسارات المحددة مخالفة.. غرامة مالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق، حيث أن يذلك يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية

تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال”.

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وشددت الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بالمسارات على الطريق بقولها: “لقيادة آمنة التزم بمسارك المحدد”.