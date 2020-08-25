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توقيع عقد إنشاء أكبر مركز معارض ومؤتمرات في مكة

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقعت الغرفة التجارية بمكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، عقدًا لإنشاء أكبر مركز معارض ومؤتمرات من نوعه في مكة المكرمة.

وكشف حساب مشاريع عبر “تويتر”، أن مشروع إنشاء أكبر مركز معارض ومؤتمرات بمكة يأتي على مساحة 72 ألف م2.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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