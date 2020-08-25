شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد إنشاء أكبر مركز معارض ومؤتمرات في مكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وقعت الغرفة التجارية بمكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، عقدًا لإنشاء أكبر مركز معارض ومؤتمرات من نوعه في مكة المكرمة.
وكشف حساب مشاريع السعودية عبر “تويتر”، أن مشروع إنشاء أكبر مركز معارض ومؤتمرات بمكة يأتي على مساحة 72 ألف م2.
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