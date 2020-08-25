شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق ذكي في الإمارات يكشف منتجات التبغ المهربة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، تطبيقاً ذكياً مبتكراً يتيح للمستهلكين اكتشاف منتجات التبغ غير المعتمدة.



وذلك من خلال مسح الطوابع الضريبية الرقمية للتأكد من أنها منتجات مطابقة للمواصفات القياسية، وغير مهربة، وتم تسديد الضريبة المستحقة عن هذه السلع.

بدأ الالتزام بتطبيق تثبيت الطوابع الضريبية الرقمية على عبوات السجائر و التبغ ومنتجاته المشمولة بنظام العلامات المميزة في الإمارات اعتباراً من بداية 2019.

وتعد عمليات التهرب الضريبي، وتجارة المنتجات الرديئة والمقلدة من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية في معظم دول العالم، باعتبارها أعمالاً غير مشروعة تضر بالصحة العامة، كما تضر بالأنظمة الاقتصادية بصفة عامة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة جاءت تحت شعار "راقب بنفسك، وتجنب الغش"، حيث يمكن تحميل التطبيق الذكي بسهولة على أجهزة الهواتف المحمولة الذكية من خلال متاجر "آبل" و"جوجل بلاي" الإلكترونية، ويحمل التطبيق اسم "FTA DTS".

ويتيح تطبيق "FTA DTS" للمستهلك إجراء عملية مسح للطابع المثبت على عبوة السجائر أو التبغ ومنتجاته، للتأكد من أنه طابع رقمي ضريبي معتمد من الهيئة.

وبعد مسح الطابع يتم توضيح ما إذا كان الطابع معتمداً أم لا، فإذا اتضح أن الطابع غير معتمد يمكن للمستهلك أن يقوم بتقديم بلاغ للهيئة عن طريق التطبيق، لتقوم الهيئة بدورها بالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين.

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وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "يعد تطبيق "FTA DTS" الذكي من الأدوات الفعالة الداعمة لنظام "العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" الذي بدأت الهيئة تطبيقه اعتباراً من بداية العام الماضي، لمواجهة التهرب الضريبي، وحماية الصحة العامة والمستهلكين من تسرب المنتجات الرديئة للأسواق المحلية".

أضاف: "تهدف الهيئة من خلال التطبيق الجديد إلى إتاحة الفرصة للمستهلكين للمساهمة في الجهود الرقابية الرامية إلى حماية الأسواق من الغش التجاري والمنتجات الرديئة لحماية الصحة العامة والمحافظة على البيئة، لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية للحد من الممارسات السلبية في الأسواق المحلية".

وأوضح : "من خلال هذا التطبيق بإمكان المستهلكين التأكد من وجود الطوابع الضريبية الرقمية المعتمدة على عبوات التبغ ومنتجاته، لضمان أنها ليست من المنتجات الرديئة أو المقلَّدة، ويتيح ذلك للمستهلكين التعاون مع الهيئة لمكافحة التجارة غير المشروعة للتبغ ومنتجاته".

وجاءت مبادرة إطلاق تطبيق "FTA DTS" الذكي لمستهلكي التبغ ومنتجاته ضمن جهود الهيئة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 42 لسنة 2018 بشأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته.

وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من النظام اعتباراً من بداية يناير/كانون الثاني 2019 بالنسبة لجميع أنواع "السجائر" المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، بتوفير "الطوابع الضريبية الرقمية" من مورد النظام، بعد اعتماد الهيئة لتثبيتها على عبوات السجائر.

ومنذ الأول من مايو/أيار الماضي تم منع استيراد جميع أنواع السجائر بدون العلامات المميزة، ومن الأول من أغسطس/أب الماضي تم منع بيع أو تداول جميع أنواع السجائر التي لا تحمل "الطوابع الضريبية" في الأسواق المحلية.

ودخل النظام مرحلته الثانية، منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، فأصبح متاحاً لمنتجي ومستوردي جميع أنواع تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً إصدار أوامر شراء لطلب الطوابع الضريبية الرقمية.

ومن بداية مارس/آذار الماضي بدأ منع استيراد جميع هذه المنتجات بدون الطوابع الرقمية، ومن الأول من يناير/كانون الثاني المقبل سيُمنع توريدها أو نقلها أو تخزينها، أو حيازتها بدون "الطوابع الضريبية الرقمية" في الأسواق المحلية.