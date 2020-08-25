جوجل Maps يعود إلى أبل ووتش بهذه المميزات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق تطبيق الخرائط Maps على ساعة أبل ووتش مرة أخرى بعدما تم إيقافه في عام 2017.



وأكدت الشركة الأمريكية أنه سيتم طرح الإصدار الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة في جميع أنحاء العالم.

وأكدت الشركة الأمريكية أن تطبيق جوجل Maps الجديد للساعة الذكية يوفر وظيفة الملاحة للسيارات والدراجات الهوائية والمشاة، وكذلك خطوط المواصلات المحلية بما في ذلك إرشادات الاتجاه وبيانات المسافة والوقت المتوقع للوصول إلى الوجهات المخزنة.

وبحسب جوجل يمكن لمستخدم أبل ووتش بدء الملاحة إلى الوجهات المطلوبة من الساعة الذكية مباشرة، كما يمكن الوصول إلى أي خط سير تم تشغيله أو التخطيط له على الهاتف الذكي، وبعد ذلك يتم استخدام خط السير على الساعة الذكية.

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وتخطت مبيعات ساعات "أبل ووتش" الموصولة للمرة الأولى وبكثير مجموع ما باعته شركات صناعة الساعات السويسرية في عام 2019، حسب ما جاء في دراسة لشركة "ستراتيجي أناليتيكس".

وباعت مجموعة "أبل" نحو 31 مليون "أبل ووتش" في العالم السنة الماضية بزيادة نسبتها 36% سنويا، في حين أن الماركات السويسرية مجتمعة باعت ما يزيد بقليل على 21 مليون ساعة بتراجع نسبته 13% على ما أفاد المصدر نفسه.

وتعاني ماركات الساعات السويسرية المتدنية أو المتوسطة الكلفة والتي تصنع أيضا تصاميم إلكترونية، خصوصا من منافسة "أبل" وشركات صناعة "الساعات الذكية" الأخرى.

وتهيمن "أبل" التي طرحت "أبل ووتش" في عام 2015، على قطاع الساعات الموصولة، حيث تسيطر على نصف السوق وفق "ستراتيجي أناليتيكس".