© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
كما قرر مد ساعات العمل للموظفين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرًا بدلا من الساعة الثالثة عصرًا.
واتخذ البنك المركزي المصري، إجراءات عدة، في إطار خطة الدولة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية العاملين بالمصارف والعملاء على حد سواء.
ومن أبرز هذه القرارات، إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على نقاط البيع والسحب من ماكينة الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية، لمدة 6 شهور.
وتقرر أيضًا تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخير في السداد.
وفي مايو/ أيار أصدر اتحاد بنوك مصر، قرارا يلزم عملاء البنوك والمترددين على فروعها بارتداء قناع الوجه الطبي "الكمامة" قبل دخول فروع البنوك.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار جديد من "المركزي المصري" بشأن ساعات عمل البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.