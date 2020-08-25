السعودية تقيم أول بطولة نسائية لرماية السهام منذ انتشار كورونا... صور وفيديو

وتشارك في البطولة التي ينظمها الاتحاد السعودي للسهام، والمقامة في ميدان السهام في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة السعودية الرياض، ما يقرب من 25 رامية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبدأت المنافسات في البطولة، اليوم الثلاثاء، تدريبا في الميدان على منافسات الـ 30 مترا والـ 18 مترا، إلى جانب فحص معدات الراميات المشاركات في فئة الـ 60 مترا قبل بداية المنافسات الرسمية غدا.

وتم تطبيق على البطولة جميع البروتوكولات الخاصة بوزارتي الصحة والرياضة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، مثل التباعد وارتداء الكمامات الطبية، إلى جانب التعقيم والنظام، وفحص المشاركات بالبطولة.

وتأتي البطولة النسائية لرماية السهام بعد يومين من تنظيم بطولة سباق دراجات هوائية نسائية هي الأولى من نوعها، في إطار خطط السعودية لتمكين المرأة في مختلف المجالات والقطاعات.