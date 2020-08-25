البرهان يطالب الولايات المتحدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الخرطوم- سبوتنيك. وذكر بيان صدر عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي، اليوم الثلاثاء، أن "الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان طالب الولايات المتحدة الأمريكية خلال لقائه بوزير الخارجية مايك بومبيو برفع اسم السودان من قائمة العقوبات والدول الراعية للإرهاب في ظل التحول الديمقراطي والانفتاح على العالم الخارجي".
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وفي سياق متصل، عبر وزير الخارجية الأمريكي عن "سعادته بزيارة السودان واصفًا الزيارة بالمهمة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع السودان في كافة القضايا واندماجه في المحيط الإقليمي والدولي".
وتوجه بومبيو، اليوم الثلاثاء، إلى السودان على متن أول رحلة رسمية مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم، وذلك في محطته الثانية من الجولة التي يقوم بها حاليا في المنطقة.
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