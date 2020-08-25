ولى عهد أبو ظبى يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى مستجدات الأوضاع بالمنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بحث خلاله مستجدات الأوضاع في الخليج والشرق الأوسط وجهود مكافحة فيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية.
ويزور بومبيو منطقة الشرق الأوسط حيث بدأ زيارته أمس، بإسرائيل، والتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما زار بومبيو العاصمة السودانية الخرطوم فى زيارة تعد الأولى لمسؤول أمريكي كبير .
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الوزير مايك بومبيو، ورئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، بحثا "التطورات الإيجابية فى العلاقة بين السودان وإسرائيل".
وقال البيان، إن بومبيو وحمدوك، أكدا أيضا على أن التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبى الضخم على النيل الأزرق أمر حاسم للاستقرار الإقليمي.
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