شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإماراتي ونظيره الإسرائيلي يتفقان على تعزيز الاتصال بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي ونظيره الإسرائيلي بيني غانتس يتفقان على تعزيز الاتصال، وأكد وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي ونظيره الإسرائيلي: اتفاقية السلام خطوة إيجابية.

وأكد وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي ونظيره الإسرائيلي: اتفاقية السلام تعزز استقرار المنطقة.

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وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

وبعد توقيع هذا الاتفاق أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).