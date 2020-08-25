شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 12 حالة وفاة بكورونا فى يوم واحد فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لبنان تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. Advertisements يذكر أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت تسجيل 3 وفيات و457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة فى لبنان، أمس الأول الأحد، تسجيل 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح العدد التراكمى للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 12698 حالة.

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