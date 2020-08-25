شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يبلغ حمدوك دعم بلاده لاتفاق يحل أزمة سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن لقاء مايك بومبيو وزير الخارجية مع رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك بحث إزالة السودان من قوائم الإرهاب، موضحة أن مايك بومبيو أبلغ عبدالله حمدوك دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة الانتقالية ولاتفاق يحل أزمة سد النهضة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مايك بومبيو بحث مع رئيس وزراء السودان التطورات الإيجابية في علاقة السودان وإسرائيل، لافتة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي حث عبد الله حمدوك على حماية المدنيين في دارفور.

وفى وقت سابق، أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الحكومة السودانية، أن الحكومة الحالية انتقالية، ولا تملك تفويضا يتعدى مهامها للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل، وهذا الأمر يتم البت فيه بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالى، داعيا واشنطن للفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومسألة التطبيع مع إسرائيل، وذلك خلال لقائه مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".