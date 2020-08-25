الدفاع التركية: تحييد إرهابيين اثنين شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا"، شمالي العراق.
وأفادت الوزارة في بيان، أنه تم تحييد الإرهابيين بغارة جوية على منطقة "الزاب" بعد تحديد مكانهم بأجهزة الاستشكاف والمراقبة.
وأكد البيان، أن العمليات متواصلة لملاحقة الإرهابيين في المنطقة.
يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى، وتشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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