مسؤول إيراني: لا يمكن لإسرائيل ضمان أمن الإمارات

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

حذر "فيلق القدس" الإيراني، الثلاثاء، من أن سياسة التطبيع مع إسرائيل سيضع الأخيرة والدول المطبعة معها "في دائرة من زعزعة الأمن"، قائلا إنه لا يمكن لتل أبيب "جلب الأمن للإمارات".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب قائد "فيلق القدس" محمد حجازي، لقناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، نقلتها وكالة أنباء "فارس" المحلية، تعليقا على تطبيع أبوظبي علاقاتها مع تل أبيب.

وقال حجازي: "من المؤكد أن سياسة التطبيع ستضع الكيان الصهيوني والمطبّعين أكثر في دائرة انعدام الأمن"، بحسب الوكالة الإيرانية.

واعتبر أن التطبيع الإماراتي ـ الإسرائيلي "ليس له أي قيمة"، مضيفا أن "التطبيع العلني رفع النقاب عن الوجه الإماراتي وأبرز طبيعة خلافهم مع إيران".

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وتابع أن إسرائيل "غير قادرة على حماية نفسها، ولا تستطيع شراء وجلب الأمن للإمارات والدول المطبّعة".

وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ "التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين البلدين.

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