السودان.. تأجيل محاكمة البشير إلى 1 سبتمبر

أحمد عاصم/ الخليج 365

أجلت محكمة سودانية، الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 آخرين، في قضية "تدبير انقلاب 1989" إلى 1 سبتمبر/أيلول المقبل.

ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، "حددت المحكمة جلسة الثلاثاء 1 سبتمبر المقبل، لمناقشة المطالب التي قدمها محامو الدفاع".

وفي الجلسة، دعا المحامون إلى تأجيل المحاكمة على أساس أن قاعة المحكمة كانت "غير كافية" لضمان إجراءات التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وبدأت في يوليو/تموز الماضي، أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير "انقلاب"، و"تقويض النظام الدستوري".

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وتقدم محامون سودانيون، في مايو/آيار 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989" وتوليه السلطة، وفي الشهر ذاته، فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.

وفي مايو الماضي، أعلنت النيابة العامة، أن التحريات اكتملت في قضية "انقلاب 1989"، الذي أوصل البشير إلى السلطة.

وفي حالة إدانة البشير وآخرين فقد يواجهون عقوبة أقصاها الإعدام، وفق القانون السوداني.

وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.