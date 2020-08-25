عبر تركيا.. 24 شاحنة مساعدات أممية تدخل إدلب

هطاي/ الخليج 365

أرسلت الأمم المتحدة، الثلاثاء، 24 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن الشاحنات دخلت الأراضي السورية، عن طريق معبر "جيلوه غوزو" في ولاية هطاي جنوبي تركيا، والذي يقابله من الجانب السوري معبر "باب الهوى".

وأوضح المراسل، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المساعدات الإنسانية ستوزع على المحتاجين في إدلب وريفها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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