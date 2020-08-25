بسبب كورونا.. الكويت تعتمد "التعليم عن بعد" لجميع المراحل

الكويت / الخليج 365

أعلنت وزارة التربية الكويتية، الثلاثاء، أنها قررت اعتماد "التعليم عن بعد" في العام الدراسي الجديد لجميع المراحل، والذي يبدأ في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بسبب أزمة كورونا.

وأصدر وزير التربية، وزير التعليم العالي سعود الحربي، قرارا يقضي بأن تكون الدراسة بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2021/2020 عن طريق "التعليم عن بعد"، على أن يراجع (القرار) بحسب المعطيات الصحية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ونص القرار الذي حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، أنه "يسري على مدارس التعليم العام، والتعليم الديني، ومراكز تعليم الكبار، والمدارس الأهلية (الخاصة)، ومدارس التربية الخاصة التي تطبق منهج التعليم العام".

وحتى ظهر الثلاثاء سجلت وزارة الصحة الكويتية 81 ألفا و573 إصابة بكورونا، منها 73 ألفا و402 حالة شفاء، و519 وفاة.

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