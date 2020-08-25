بعد ترميمها.. تركيا تعيد افتتاح مدرسة في تل أبيض السورية

تل أبيض/الخليج 365



أنهت تركيا أعمال ترميم مدرسة "الشيخ أحمد ياسين" الابتدائية بمدينة تل أبيض شمالي سوريا، وأعادت افتتاحها الثلاثاء، بعد تطهير المنطقة من الإرهابيين ضمن عملية "نبع السلام".



وتولت ولاية شانلي أورفة التركية بالتعاون مع جمعية "دار السلام" الباكستانية (غير حكومية)، أعمال ترميم مدرسة "الشيخ أحمد ياسين".

وكانت مرافق المدرسة قد تضررت جراء استهدافها من قبل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وشارك في مراسم الافتتاح كل من والي شانلي أورفا عبد الله أرين، ونائبه أوغوزهان أردي أتاك، ومدير التربية في تل أبيض سامر حمدو، ورئيس جمعية "دار السلام"، مولانا عبد الستار.



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وفي حديثه للأناضول، قال حمدو إن "مدرسة الشيخ أحمد ياسين افتتحت بعد الصيانة والإصلاح، وأن مدارس أخرى في المنطقة تستعد للعام الدراسي المقبل".



وأضاف "50 طالبا حضروا الافتتاح وطاقة استيعاب المدرسة تبلغ 700 طالب وهي مجهزة بمستلزمات جديدة ومناسبة".



وأوضح حمدو أن تاريخ انطلاق السنة الدراسية في 21 سبتمبر/أيلول المقبل، مؤكدا أن أعمال ترميم المدارس في المنطقة مستمرة.



وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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