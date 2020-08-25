بلغت 77 إصابة.. الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

سجل الأردن، الثلاثاء، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا، بلغت 77 حالة، ليرتفع الإجمالي إلى 1.716.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الصحة، تلقت الخليج 365 نسخة منه، بينت فيه أن الإصابات المسجلة هي 63 محلية و14 وافدة.

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كما أعلنت الوزارة تسجيل 9 حالات شفاء، ليبلغ العدد الكلي 1.361، فيما استقرت الوفيات عند 14.

وتشهد المملكة، منذ بداية أغسطس/ آب الجاري، انتكاسة وبائية، حيث بلغ عدد الإصابات المحلية المسجلة منذ السابع من الشهر ذاته 383.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى عصر الثلاثاء، 23 مليونا و876 ألفا، توفي منهم أكثر من 818 ألفا، وتعافى ما يزيد على 16 مليونا و412 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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