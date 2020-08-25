"الشاباك" يعتقل فلسطينيا للاشتباه بتنفيذه عملية طعن

زين خليل/الخليج 365

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الثلاثاء، اعتقال فلسطيني للاشتباه بتنفيذه عملية طعن أفضت إلى إصابة شخص بجروح خطيرة وسط إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "الشاباك" أعلن اعتقال فلسطينيا "للاشتباه في طعنه مواطنا إسرائيليا في الثلاثينيات من عمره في موقع بناء بمدينة روش هاعين، قبل 10 أيام، انطلاقا من دوافع قومية".

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وأضافت أن "المشتبه به كان يقيم بشكل غير شرعي في إسرائيل، واعتقل قبل 5 أيام في جنين (شمال الضفة الغربية)، وأن ثلاثة آخرين اعتقلوا أيضا بتهمة تقديم المساعدة له".

وفيما تخضع بقية تفاصيل التحقيق في الواقعة لحظر النشر، قالت هيئة البث، إن "أحد الأسباب وراء الاعتقاد بأن الحديث يدور عن أن الهجوم جاء على خلفية قومية، هو شهادة الإسرائيلي المصاب بأن مهاجمه صرخ في وجهه بالعربية قبل طعنه".

يشار أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد أعلنت فور وقوع الحادث، أن الحديث يدور عن شجار، قبل إعلانها أن الملابسات قيد التحقيق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.