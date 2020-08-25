اليمن.. مساعدات طبية أممية تصل عدن

محمد السامعي / الخليج 365

وصلت مساعدات طبية أممية، الثلاثاء، العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وفق تغريدة عبر حسابها على تويتر، 81 طنا من ‎المساعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا إلى محافظة ‎عدن (جنوب)".

وأوضحت أن المساعدات تشمل "معدات الحماية الشخصية للعاملين في القطاع الصحي للمساعدة على مواصلة مهامهم الشجاعة".

وتابعت أن "‎كورونا ما زال يهدد ‎المواطنين و‎الأطفال في ‎اليمن"، بحسب المصدر ذاته.

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والسبت، قدمت "يونيسف" أكثر من 80 طنا من المساعدات الطبية لمكافحة كورونا، للعاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ نحو 6 سنوات.

وللعام السادس، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية القوات الحكومية، بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.