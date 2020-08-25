اليمن.. وقفة بعدن تطالب "الانتقالي" بكشف مصير 38 مخفيا

اليمن / الخليج 365



طالبت عدد من النساء في مدينة عدن جنوبي اليمن، الثلاثاء، قوات "المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتيا، بالكشف عن مصير 38 مخفيا قسرا منذ 4 سنوات.



جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها "رابطة أمهات المختطفين في اليمن"، أمام المجمع القضائي (يتبع وزارة العدل) في مدينة عدن، الواقعة تحت سيطرة "الانتقالي الجنوبي" منذ عام، بحسب مراسل الخليج 365.



وطالب بيان صادر عن الرابطة (أهلية معنية بالدفاع عن حقوق المحتجزين والمخفيين)، "بالكشف عن مصير 38 مخفيا قسرا منذ 4 أعوام، لا يعلم مصيرهم، ولا وضعهم الصحي".



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وشدد البيان، على "ضرورة عدم المماطلة في الإجراءات القانونية المتبعة حتى الإفراج عنهم".



وأكد بيان أمهات المختطفين، "استمرار الرابطة في الوقفات الاحتجاجية حتى يتم إظهار أبنائهن وإنصافهم".



ويتواجد العديد من المعتقلين لدى أطراف الصراع في اليمن، بعضهم يتعرضون لانتهاكات وتعذيب وفق تقارير حقوقية.



ويشهد اليمن للعام السادس، قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/ آذار 2015 تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات عدة بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

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