ليبيا.. "انزعاج" أممي من تعطيل مليشيا حفتر انتخابات بلدية

وليد عبد الله / الخليج 365

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، عن "انزعاج بالغ" جراء إقدام مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا الانقلابي خليفة حفتر، على تعطيل العملية الانتخابية في بلدية مدينة تراغن (جنوب).

وقال مصدر محلي، في وقت سابق الثلاثاء للأناضول، إن "مجموعة مسلحة هاجمت صباح اليوم مركز الاقتراع بكلية التربية في تراغن خلال الاقتراع، وأتلفوا محتوياته، وتوقف الاقتراع في كل المراكز إثر الهجوم".

ولم يتحدث المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، عن إطلاق نار خلال الاعتداء على المركز في تراغن، وهي مدينة تقع تحت إدارة الحكومة الليبية، لكنها تخضع عسكريا لمليشيا حفتر، المدعوم من دول عربية وغربية.

وقالت البعثة الأممية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن "انتخابات المجالس البلدية هي أساس الحيوية الديمقراطية على المستوى المحلي، وقد رحبت البعثة بشدة بالانتخابات المحلية التي أجريت في (مدينة) غات (جنوب)، الأسبوع الماضي".

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وأضافت: "لذا نشعر بانزعاج بالغ جراء إقدام مجموعة مسلحة تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية (مليشيا حفتر) على تعطيل العملية الانتخابية في تراغن".

وتابعت: "يعتبر حقا من حقوق الإنسان الأساسية، لمواطني تراغن وغيرهم، انتخاب مجالسهم البلدية".

وذكّرت البعثة الأممية "جميع الأطراف في ليبيا بالتزامهم العمل وفقا للقانون الدولي" ودعتهم إلى "حماية العمليات الديمقراطية في جميع أنحاء البلاد".

ومنذ سنوات، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ويسود في ليبيا، منذ الجمعة، وقف لإطلاق النار، بحسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم للانقلابي حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.