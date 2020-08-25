ليبيا.. "سيالة" رئيسا لمجلس النواب بطرابلس لفترة ثانية

طرابلس / وليد عبد الله / الخليج 365



أعاد مجلس النواب الليبي بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء، انتخاب حمودة سيالة رئيسا له، لفترة ثانية.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مجلس النواب في طرابلس، أعاد انتخاب سيالة رئيسا له لفترة ثانية، بـ 37 صوتا من أصل 72 نائبا شاركوا في التصويت، بانتخابت الهيئة الرئاسية للبرلمان.

وذكر المصدر أن المجلس انتخب عامر عمران، نائبا أول لرئيس المجلس، ومحمد آدم نائبا ثانيا.

وفي 20 فبراير/ شباط الماضي، انتخب مجلس نواب طرابلس، النائب سيالة، رئيسا له، خلفا للصادق الكحيلي عقب انتهاء ولايته.

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جدير بالذكر أن مجلس النواب منقسم حاليا بين النواب المجتمعين في طرابلس، وعددهم نحو 84، والمجتمعين في "طبرق" برئاسة عقيلة صالح، ويتبع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وعددهم نحو 40 عضوا.

ومجمل عدد نواب المجلس قبل الانقسام 200 عضو يغيب باقيهم عن اجتماع المجلسين لأسباب مختلفة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقّع طرفا النزاع الليبي، اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيل الاتفاق وإسقاطه.

وتزداد تحركات وضغوط لوقف القتال واستئناف العملية السياسية في ليبيا، في ظل تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من تطهير المنطقة الغربية من مليشيا حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.