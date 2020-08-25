إسطنبول.. سوريون يوزعون 4 آلاف كمامة على أتراك وعرب

إسطنبول / الخليج 365

وزعت جمعية "البيت السوري حول العالم" في تركيا، الثلاثاء، 4 آلاف كمامة واقية من فيروس كورونا، على أتراك ومقيمين عرب في مدينة إسطنبول.

جاء ذلك ضمن حملة بعنوان "درهم وقاية خير من قنطار علاج لتوزيع الكمامات"، أطلقتها الجمعية السبت الماضي، وتستمر حتى الجمعة المقبل، بحسب بيان وصل الخليج 365.

وتجول فريق تطوعي من 30 سورياً، في منطقة الفاتح التابعة لبلدية إسطنبول، ووزعوا أكثر من 4 آلاف كمامة على المارة.

وشرح المتطوعون أهمية ارتداء الكمامة للوقاية من الفيروس، وعرّفوا المارة بالمخالفات التي يفرضها القانون التركي في حال إهمال الأمر.

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وقال رئيس الجمعية معتز شقلب، إن الحملة تهدف إلى توعية الأتراك والعرب، والسوريين خصوصا، بضرورة الالتزام بالقوانين التي اتخذتها الحكومة التركية في مكافحة وباء كورونا.

وأضاف: "علينا أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة من ارتداء الكمامات واستعمال المعقمات، إضافة إلى الحرص على التباعد الاجتماعي".

و"البيت السوري" جمعية تنموية تعليمية ثقافية اجتماعية، تأسست في 2019، وتهتم بأمور الجاليات السورية في العالم، وتركيا خصوصا.

ونظمت الجمعية عدة حملات مشابهة، كان من بينها حملة مساعدة كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة، عبر تقديم الاحتياجات اللازمة لهم في بداية انتشار الوباء بالعالم.

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