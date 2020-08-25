مبادرة تركية سورية لتوزيع 50 ألف رغيف يومياً في إدلب

إدلب / الخليج 365

أطلقت هيئة الإغاثة التركية (İHH) ومنظمة إنسان الخيرية (أهلية سورية)، مبادرة لتوزيع 50 ألف رغيف خبز على المدنيين في مخيمات منطقة إدلب شمال غربي سوريا.

وفي حديث للأناضول، قال سليم طوسون، المسؤول الإعلامي لأنشطة سوريا لدى "الإغاثة التركية"، إن المبادرة المذكورة تهدف لإنهاء أزمة الخبز في المنطقة.

وأضاف أن المبادرة التي تأتي بالتعاون بين "İHH" و"إنسان الخيرية"، تقوم على إنتاج 50 ألف خبز يومياً، وتوزيعها على المدنيين في مناطق معرة مصرين، وحربنوش وكيلّي، الواقعة بريف محافظة إدلب.

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وأوضح طوسون أن قرابة 20 ألف مدني سيستفيدون من المبادرة التي يمولها مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن المبادرة ستتواصل طيلة عام كامل.

وإلى جانب هذه المبادرة، تقوم "İHH" بتوزيع أكثر من نصف مليون رغيف يومياً على المدنيين في عموم سوريا، وفق "طوسون".

يُذكر أن هيئة الإغاثة التركية تواصل تقديم شتى أنواع المساعدات للسوريين، منذ اندلاع الأزمة في بلادهم عام 2011.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.