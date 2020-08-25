شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» تطلق نظارتها الذكية الجديدة..تستقبل المكالمات بنقر الإطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق الجيل الجديد من نظارتها الذكية، والتي تحمل الاسم Huawei x Gentle Monster Eyewear II.

وأوضحت الشركة الصينية أن النظارة الذكية الجديدة تتوفر بأربعة أُطر مختلفة وتسع عدسات بصرية من أجل تلبية الرغبات والاحتياجات المتنوعة لأكبر عدد ممكن من المستخدمين.

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واعتمدت هواوي في نظارتها الذكية الجديدة على نهج جديد بعيداً عن شاشات الواقع المعزز، والتي ثبت فشلها في نظارة جوجل Glass، وانصب تركيز الشركة الصينية على الوظائف، التي يمكن تنفيذها عن طريق الصوت، ولذلك تزخر النظارة الجديدة بسماعات وميكروفون.

وتتشابه الوظائف الذكية مع سماعات الرأس اللاسلكية مثل أبل AirPods Pro، حيث يمكن استعمال المساعد الصوتي عن طريق السماعات والميكروفون في إطار النظارة، كما يمتاز إطار النظارة بأنه حساس للمس بحيث يمكن للمستخدم استقبال المكالمات الهاتفية من خلال النقر بإصبعه على إطار النظارة الذكية مرتين.

ومقارنة بالموديل السابق فقد قامت الشركة الصينية بإعادة تصميم السماعات تماماً، بحيث لا يتمكن الأشخاص في المنطقة المحيطة من سماع الصوت المشغل لحماية خصوصية المستخدم، علاوة على تعديل تصميم الإطار لزيادة الراحة عند ارتداء النظارة الذكية.