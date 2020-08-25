شكرا لقرائتكم خبر عن «المصلح»: «الغضب» جمرة تحرق قلب المرء وتُفسد دينه وتُخرب دنياه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، من الغضب وتأثيره على حياة المؤمن.

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وقال الشيخ المصلح: “عباد الله اتقوا الغضب فإنه جمرة تحرق قلب المرء، وتفسد دينه وتخرب دنياه، لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل استوصاه فقال “لا تغضب”، قال أوصني قال “لا تغضب”، قال أوصني قال “لا تغضب”.

وختم الشيخ المصلح بقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرر ذلك واقتصر عليه لعظيم منزلته وكبير أهميته في إصلاح الإنسان في معاشه ومعاده.