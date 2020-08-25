السيسي: مصر مستعدة لمشروعات تنموية مشتركة مع الأردن والعراق

وأضاف السيسي أن مصر مستعدة كذلك لإقامة مشروعات تنموية مشتركة محددة مع البلدين يتم تنفيذها وفق جدول زمني محكم يكون لها مردود مباشر وسريع علي عملية التنمية والحياة المعيشية للمواطنين، وذلك بالإضافة إلى تعزيز مسارات التعاون السياسي والأمني، بحسب ما صرح به المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي.
جاء ذلك خلال القمة الثلاثية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الأردنية عمّان بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي.
وصرح بسام راضي أن "القمة الثلاثية" تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الاساسية والغذاء، فضلا عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن القمة تطرقت إلى أبرز القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إذ أكد الرئيس السيسي أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار والامن في المنطقة.
كذلك تناول الرؤساء الثلاثة أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.
كما تناولت القمة تطورات القضية الفلسطينية، إذ أكد القادة الثلاث دعم الشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتطرقت القمة كذلك إلى مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، إذ أكد القادة الثلاث تكثيف التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة في هذا الاطار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية وسلامتها الإقليمية، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية.
© Sputnik . M.Hassan
قمة التعاون الأردني العراقي المصري
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