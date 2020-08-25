السيسي: مصر مستعدة لمشروعات تنموية مشتركة مع الأردن والعراق

وأضاف السيسي أن مصر مستعدة كذلك لإقامة مشروعات تنموية مشتركة محددة مع البلدين يتم تنفيذها وفق جدول زمني محكم يكون لها مردود مباشر وسريع علي عملية التنمية والحياة المعيشية للمواطنين، وذلك بالإضافة إلى تعزيز مسارات التعاون السياسي والأمني، بحسب ما صرح به المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي.

جاء ذلك خلال القمة الثلاثية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الأردنية عمّان بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي.

وصرح بسام راضي أن "القمة الثلاثية" تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الاساسية والغذاء، فضلا عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن القمة تطرقت إلى أبرز القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إذ أكد الرئيس السيسي أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار والامن في المنطقة.

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كذلك تناول الرؤساء الثلاثة أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.

كما تناولت القمة تطورات القضية الفلسطينية، إذ أكد القادة الثلاث دعم الشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتطرقت القمة كذلك إلى مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، إذ أكد القادة الثلاث تكثيف التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة في هذا الاطار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية وسلامتها الإقليمية، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية.