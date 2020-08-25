الإمارات وإسرائيل تؤكدان أن معاهدة التطبيع ستعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة

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وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد أجرى وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تركز على معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية.

وعبر الجانبان عن قناعتهما بأن هذه المعاهدة "ستعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة، وتمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه"، وأكدا تطلعهما إلى تعزيز قنوات التواصل وتأسيس علاقات ثنائية راسخة لما يعود بالخير للبلدين والمنطقة.

واتفقت الإمارات وإسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس الماضي، على مباشرة علاقات ثنائية كاملة بين الدولتين.

وبحسب بيان مشترك، ستجتمع وفود من دولتي الإمارات وإسرائيل، خلال الأسابيع المقبلة؛ لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة؛ إضافة إلى إنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.