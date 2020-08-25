شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد حرصها على استقرار مالى ومنطقة الساحل الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، حرص بلادها على كل ما يحقق ويضمن الاستقرار في عموم منطقة الساحل الأفريقي.

وقالت الهاشمي -في تصريحات صحفية أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الثلاثاء، "إنّها تتابع التطورات في مالي بشكل متواصل، موضحة أنها تواصلت مع كل من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمناقشة الوضع الحالي في مالي.

وشددت دولة الإمارات على أهمية الحفاظ على السلم والأمن في منطقة الساحل الأفريقي، وعلى ضرورة الدعم الدولي لجهود مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة الحيوية للأمن العالمي.