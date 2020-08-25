شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يقتل 327 إرهابيا خلال عملية عسكرية مشتركة مع روسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ الجيش السوري، بمشاركة الجيش الروسي، عملية واسعة النطاق لمكافحة التنظيمات الإرهابية في الفترة من 18 إلى 24 أغسطس الجاري، أسفرت عن مقتل 327 إرهابيا.
ووفقا لموقع روسيا اليوم قال المتحدث باسم القوات الروسية في سوريا، اليوم الثلاثاء، إنه أسفر قصف نفذته القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية، وكذلك قصف بالمدفعية في منطقة الصحراء البيضاء، عن قتل 327 إرهابية وتدمير 134 ملجأ و17 نقطة مراقبة و7 مخازن للذخيرة و5 مستودعات تحت الأرض للأسلحة والذخيرة.
وأرسلت روسيا مقاتلات إلى سوريا منذ سنة 2015، عندما بدأ الجيش الروسي، بطلب من الحكومة السورية، المشاركة في العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية هناك، واتفقت موسكو ودمشق الأسبوع الماضي على توسيع قاعدة حميميم الجوية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السورى يقتل 327 إرهابيا خلال عملية عسكرية مشتركة مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.