شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية: الأولوية لإعادة ترميم المنشآت المتضررة جراء انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، إن إعادة ترميم المنازل والمدارس التي تضررت جراء انفجار ميناء بيروت البحري، وقبل حلول فصل الشتاء، ضمن أولويات عمل الحكومة حاليا.

وأشار دياب – خلال تفقده غرفة الطوارىء المتقدمة التي أنشأها الجيش للتعامل مع تداعيات انفجار ميناء بيروت البحري اليوم الثلاثاء – إلى أن الوزراء يتابعون تسليم المساعدات التي وصلت من الخارج وتلك التي تصل قريبا إلى لبنان، مشيرا إلى أهمية العمل بشفافية مطلقة في ما يتعلق بعملية توزيع المساعدات.

وأعرب عن تقديره لكافة الدول التي قدمت مساعدات إغاثية إلى لبنان في مختلف المجالات، سواء الصحية ومواد البناء والغذاء وغيرها، مؤكدا أن الحكومة ستعمل مع كافة الجهات المعنية في الدولة اللبنانية لتسهيل عملية تقديم المساعدات للمستحقين.

وأثنى دياب على عمل المجتمع المحلي والمدني والمؤسسات والجمعيات الدولية وجميع الجهات التي ساهمت في تقديم يد العون لتجاوز محنة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت.