شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى باليمن يطالب الحوثيين بوقف هجومهم غير الإنساني بمأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان سفير المملكة المتحدة في اليمن، مايكل أرون، العمليات العسكرية الحوثية في مأرب، قائلاً: نحمل الحوثيين مسئولية استمرار الحرب في مأرب، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف السفير البريطاني في اليمن: على الحوثيين وقف هجومهم غير الإنساني بمأرب، موضحا أنه على الحوثيين التعامل بجدية مع المبعوث الدولي

تتواصل الاتهامات اليمنية، لمليشيات الحوثيين بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش والقاعدة في اليمن، حيث أكد وزير خارجية اليمنى محمد الحضرمى، ان أكاذيب الحوثي عن مواجهة داعش والقاعدة خداع للرأي العام، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

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وشدد وزير الخارجية اليمني على أهمية الالتزام بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.