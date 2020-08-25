شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يصدر مرسوما بتكليف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف بشار الأسد الرئيس السورى، حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". وكان الرئيس السورى بشار الأسد قد أنهى مؤخرا، مهام رئيس الحكومة عماد خميس وكلف وزير الموارد المائية حسين عرنوس بمهام رئيس الوزراء حتى إجراء الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل. Advertisements وكان عماد خميس يشغل منصبه رئيساً للحكومة منذ العام 2016، بينما تولى عرنوس حقيبة الموارد المائية في حكومة خميس الثانية عام 2018، قبل أن يتم تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة وفق قرار الرئيس السورى

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