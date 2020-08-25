شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن أعلى نسبة إصابات يومية بفيروس كورونا بعد رصد 77 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الأردنية اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى نسبة إصابات يومية بفيروس كورونا، بعد رصد نحو 77 حالة حالة، وفى وقت سابق أعلن الأردن، وفاة امرأة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد ضحايا الفيروس إلى 12 حالة، فيما سجل 33 إصابة جديدة 29 منها محلية.

وذكر بيان مشترك لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية أن الوفاة تعود لامرأة تبلغ من العمر (94 عاما)، وقررت السلطات على إثرها عزل قسم العناية الحثيثة فى المستشفى حيث توفيت.

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وفيما يتعلق بالإصابات تجرى السلطات الأردنية استقصاء حول ست حالات محلية لمعرفة مصدر العدوى فيما تعود باقى الحالات المحلية لمخالطى مصابين، أما الحالات الخارجية وعددها أربع حالات فتعود لقادمين من الخارج يخضعون للحجر الصحى، وبذلك يرتفع إجمالى الإصابات فى الأردن منذ بدء انتشار الوباء إلى 1609 حالات.

ووفق البيان، سجل الأردن اليوم 52 حالة شفاء فيما بلغ عدد الفحوص المخبرية التى أجرتها السلطات للتحرى حول الإصابات بالفيروس حوالى 7800 فحص، ليرتفع التراكمى منذ انتشار الوباء إلى نحو 745 ألف عينة.