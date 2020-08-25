شكرا لقرائتكم خبر عن "وام": اتصال هاتفى بين وزير الدفاع الإماراتى و نظيره الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمد بن أحمد البواردى وزير الدولة الإماراتية لشؤون الدفاع، اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، تركز على معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعرب الوزيران عن قناعتهما أن هذه المعاهدة ستعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة و تمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه متطلعين إلي تعزيز قنوات التواصل وتأسيس علاقات ثنائية راسخة لما يعود بالخير للبلدين والمنطقة.
وفى وقت سابق، أعرب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن دعم بلاده للاتفاق بين إسرائيل والإمارات، مؤكدا ضرورة هذا الاتفاق لدعم السلام بالمنطقة، وقال راب ـ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي أوردته قناة (الحرة) الأمريكية ـ إنه يتعين على المجتمع الدولي الوقوف أمام وكلاء إيران في المنطقة وتهديدهم للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن حيازة إيران للسلاح النووي يشكل خطرا مضاعفا على المنطقة، داعيا مجلس الأمن الدولي وأعضاءه إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف ويضمن الأمن في منطقة الشرق الأوسط.
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