تعرف على المستندات المطلوبة لتوصيل المياه والصرف الصحي

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت شركة المياه الوطنية، عبر حساب العناية بالعملاء في “تويتر”، المستندات المطلوبة لتوصيل المياه والصرف الصحي على النحو التالي: – صورة من رخصة البناء. – صورة من صك الملكية. – في حال رهن العقار لإحدى الجهات التمويلية يتم إرفاق تفويض من صاحب العقار للمستفيد من الخدمة. – صورة من محضر التجزئة في حال أن تم دمج أو تجزئة قطعة الأرض. Advertisements – رسم توضيحي لموقع البناء وتحديد جهة الخزان ومخرج الصرف الصحي. – سداد طالب الخدمة لكامل المديونيات المستحقة عليه. – التوقيع الورقي أو الإلكتروني على اتفاقية الخدمة. – صورة من حصر الورثة وشهادة الوفاة وهوية الوكيل الشرعي في حال أن العقار كان لأكثر من وريث. – صور هويات جميع ملاك العقار الموجودين بالصك. – صك إثبات الشخصية.

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